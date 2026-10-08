El Parlament llama a proteger a las personas mayores ante la "vulnerabilidad residencial"

Archivo - Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha llamado, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores el pasado 1 de octubre, a reforzar las medidas de protección ante situaciones de "vulnerabilidad residencial" y pobreza que les afectan, especialmente si viven solas y no tienen suficientes ingresos.

En una declaración institucional impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP que se ha leído este jueves en la Cámara durante el Pleno, reivindican el derecho de las personas mayores a una vivienda digna, accesible, segura y asequible, al ser una herramienta clave para su autonomía, bienestar y vida digna en el envejecimiento.

Además, consideran necesario impulsar medidas para combatir y prevenir la soledad no deseada, el aislamiento y el maltrato, y que las personas mayores puedan tener protagonismo y una "participación activa" en la sociedad.

Señalan también la necesidad de un sistema de pensiones suficiente y adaptado al nivel de vida de Catalunya y que puedan acceder a los servicios de salud y de atención a la dependencia de forma accesible, cercana y de calidad.

El Parlament traslada asimismo su compromiso con unas condiciones de vida dignas para los mayores, con servicios públicos accesibles y sin discriminaciones por razón de edad, género, orientación sexual o procedencia, con especial atención a las desigualdades y vulnerabilidades económicas de las mujeres mayores.