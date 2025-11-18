El Parlament lleva a altos cargos de la PN a Fiscalía por no comparecer en la comisión de espionaje

El presidente del Parlament, Josep Rull, antes de la reunión de la Mesa - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordado este martes poner en conocimiento de la Fiscalía la decisión de altos cargos de jefes y exjefes de la Policía Nacional de Catalunya de no comparecer en la comisión de Investigación sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos y sobre ciberespionaje con Pegasus.

Tras la reunión de la Mesa, fuentes parlamentarias han explicado que en un escrito del presidente de dicha comisión, Xavier Pellicer, les traslada la no comparecencia en dicho órgano del director adjunto operativo de la PN, José Ángel González; del jefe superior de la PN en Catalunya, Manuel Rodríguez; y de los exjefes superiores de la PN en Catalunya, José Antonio Togores y Luis Fernando Pascual, todos en calidad de testimonios.

La Mesa también se está planteado mover la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno previsto para la primera semana de diciembre porque estará de viaje oficial a México, pero aún no hay un acuerdo al respecto.