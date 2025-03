El Parlament pide el cese de Paneque y reprueba su gestión por las incidencias en Rodalies

También reprueba la gestión de Puente y reclama la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves pedir al Govern el cese de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por las recientes incidencias en la red de Rodalies, así como reprobar su gestión al frente de la conselleria.

La petición de dimisión formaba parte de una propuesta de resolución de Junts del pleno monográfico sobre Rodalies "por su mala gestión en la escalada de incidencias", a la que han dado apoyo Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, mientras que PSC-Units y Comuns han votado en contra, y ERC se ha abstenido, excepto la diputada Mar Besses, de las juventudes de los republicanos.

En paralelo, la propuesta de resolución de ERC justifica la petición de reprobación por la "incapacidad (de Paneque) de exigir las responsabilidades necesarias" a Adif y a Renfe, y ha sido aprobada con los votos de Junts, ERC, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, los votos en contra del PSC y la abstención de los Comuns.

"INEFICACIA" DE ÓSCAR PUENTE

Ha salido adelante también la propuesta de resolución del PP que pedía la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "por su constante ineficacia en la gestión del servicio ferroviario en Catalunya, así como por la incapacidad para adoptar medidas para hacer frente a las incidencias".

Ha recibido el apoyo de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana, el voto en contra de PSC-Units y Comuns, y la abstención de ERC.

RENFE Y ADIF

Además, han sido aprobadas sendas propuestas de resolución de Junts y ERC referentes a la gestión de los presidentes de Adif y Renfe.

La de Junts pide reprobar la actitud de los sucesivos presidentes de Renfe "entre los que han figurado, desde mayo del 2018 hasta enero del 2025, Isaías Táboas y Raül Blanco, con vinculación" al PSC; mientras que la de ERC reclama la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif como responsables --textualmente-- del colapso en que se encuentra el servicio.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de PSC-Units José Ignacio Aparicio ha lamentado las peticiones de dimisión de Paneque que cree que no son justas ni se las merece: "¿Justamente a la consellera que más está haciendo y más está trabajando para solucionar problemas que vienen de lejos?", se ha preguntado.

Por parte de Junts, la diputada Montse Ortiz ha considerado que se deben asumir responsabilidades ante la mala gestión, por lo que ha pedido el cese de Paneque, y ha pedido a los socialistas que no hagan ver que la situación actual no va con ellos: "Llevan 7 años gobernando en Madrid. Por tanto, el caos actual y la situación límite también es responsabilidad suya".

La diputada de ERC Mar Besses ha advertido a Paneque de que si "se empeña en hacer de escudo de Renfe y Adif", será ella la que deberá asumir el coste político de esta decisión, y le ha pedido que, si no está dispuesta a defender los intereses de los catalanes, dé un paso al lado.

PP Y VOX

El PP ha apuntado a Puente por, "mientras se hundía la red de Rodalies, haber estado desaparecido", según la diputada Àngels Esteller, que ha criticado que no haya rendido cuentas de su gestión, no haya visitado Catalunya, no haya dado ninguna explicación, no se haya solidarizado con los usuarios y no haya tomado ninguna medida para solucionar los problemas, en sus palabras.

Vox ha asegurado que la solución a "las múltiples y graves incidencias en el servicio ferroviario en Catalunya es echar a los socialistas", en palabras del diputado Andrés Bello, y aunque ha apoyado la petición de dimisión de Puente, Paneque, y de los presidentes de Adif y Renfe, ha dicho que el problema es más grave y está más arriba, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

COMUNS, CUP Y ALIANÇA

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler no se ha sumado a las peticiones de dimisión, pero ha pedido exigir responsabilidades a Renfe, a Adif, al Govern y al Gobierno, y ha afirmado textualmente que la situación actual no es ni mala suerte ni un accidente puntual, sino una elección consciente: "Rodalies no ha fallado. La han hecho fallar", ha sostenido.

Por parte de la CUP, su portavoz en el Parlament, Dani Cornellà, ha calificado de totalmente decepcionante la intervención del martes de Paneque: "Se ha escondido, macroconsellera. Se vio superada por el caos ferroviario y no supo dar una respuesta clara, firme y ponerse al frente. Y el presidente lo ha permitido", ha dicho.

La diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana no se ha referido a las peticiones de reprobación y dimisión, pero ha criticado el colapso de la red, y ha señalado que la gestión de la misma debe ser de la Generalitat porque, según ella, entre 2014 y 2022 "solo se han ejecutado el 40% de las inversiones prometidas".