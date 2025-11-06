El Parlament pide estudiar derribos en Baix Ebre y Montsià (Tarragona) ante posibles inundaciones

Archivo - Votación durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 17 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reclamado al Govern que presente un estudio, con cronología de actuaciones y valoración presupuestaria, con las edificaciones que "se deberían expropiar y derruir en los municipios del Baix Ebre y Montsià (Tarragona)" ante posibles inundaciones por lluvias torrenciales.

Así se ha aprobado este jueves en una moción de los republicanos en el pleno del Parlament, que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, el voto en contra de Vox y la abstención de PP.

El texto también ha pedido revisar las políticas de desarrollo urbanístico en zonas de riesgo de inundación en Catalunya con el objetivo de "minimizar el riesgo de pérdidas de vidas humanas cuando haya lluvias torrenciales".

Ha prosperado un punto que pide adaptar, a través de la ACA, los barrancos y cauces de Terres de l'Ebre (Tarragona), "considerando los nuevos riesgos asociados a las lluvias torrenciales", mediante el diseño de actuaciones estructurales para disminuir la velocidad del agua, minimizar su fuerza y reducir el riesgo.

Además, el texto ha pedido que se revisen los protocolos de uso de las alertas a móviles para que puedan "utilizarse para dar indicaciones concretas a la población" ante un riesgo inminente y garantizar la coherencia de las restricciones.

La Cámara catalana también ha aprobado que se asegure que la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre tenga "todo el dispositivo técnico necesario para disponer de centros de mando avanzados en caso de emergencia por inundaciones".