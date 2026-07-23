El Parlament pide al Govern un plan para la transformación de la industria química en Tarragona

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado este jueves al Govern a promover un plan específico para reforzar la competitividad, la descarbonización y la transformación de la industria química, petroquímica y de refinación del Camp de Tarragona, con la participación del sector.

Este punto de una moción de Junts ha salido adelante en la Cámara catalana con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, que se han abstenido.

También ha prosperado la petición de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Industria para conseguir la clasificación del complejo químico, petroquímico y de refinación de Tarragona como 'critical site', y que se defienda ante el Estado y las instituciones europeas la adopción de medidas para reducir el diferencial de costes energéticos que afecta la industria electrointensiva.