El Parlament rechaza la petición de Junts de que Illa comparezca esta semana por la PPA

Los diputados de Junts, Mònica Sales (i) y Salvador Vergés (c), en una imagen de archivo en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha rechazado este miércoles la petición de Junts de alterar el orden del día de la sesión plenaria de esta semana para incluir el debate y votación de la propuesta del partido para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca ante la Cámara para explicar la gestión del Govern del brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

La propuesta ha contado con el apoyo de Junts, PP, Vox y la CUP, el voto contrario de PSC-Units, ERC y Comuns, y la abstención de Aliança Catalana; e Illa, que también ha solicitado su comparecencia por este tema a petición propia, puede hacerlo los 30 días posteriores a su petición, presentada el lunes.

El portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha lamentado que Illa esté "ausente", puesto que se encuentra de viaje oficial a México hasta el viernes, por lo que ha pedido su regreso inmediato asegurando además que la ausencia de Illa no es una situación nueva, y lo ha ejemplificado con el apagón eléctrico o la DANA en Tarragona.

La portavoz de ERC, Ester Capella, ha señalado que, "más allá de hacer ruido", hay consellers que comparecerán la semana próxima y ha considerado que Illa puede hacerlo cuando regrese; mientras que el PP, en palabras de su portavoz, Juan Fernández, ha pedido coherencia a Illa, al que ha acusado de estar desgobernando por Skype desde México, en sus palabras.

El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha asegurado que Illa se encuentra textualmente comiendo nachos en México y perdiendo el tiempo, y ha culpado a los progresistas y los ecologistas de la crisis de la PPA; por su parte el portavoz de Comuns, David Cid, ha calificado de escenificación la propuesta de Junts, porque de aprobarse, Illa hubiera tenido 30 días para hacerlo.

Desde la CUP, el portavoz Dani Cornellà se ha mostrado favorable y ha pedido que se haga lo antes posible, porque es una crisis importante en el sector ganadero y que "empieza a tener consecuencias sociales; la líder de AC, Sílvia Orriols, ha afirmado que quieren su comparecencia, pero que ya la ha solicitado el presidente, y ha descartado participar de un intento de escenificar confrontación con el Govern, en sus palabras, por parte de Junts.

Finalmente, la portavoz del PSC, Elena Díaz, ha sostenido que Illa ya ha modificado su agenda desde México para seguir la crisis, que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha dado la cara y se ha reunido con representantes de los partidos, y ha recordado que Illa ya ha registrado su propia iniciativa de comparecencia: "Votemos lo que votemos, el presidente vendrá por voluntad propia".