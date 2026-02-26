El Parlament reclama que la Generalitat pueda ejecutar obras en Rodalies con recursos del Estado

Archivo - Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a promover convenios u otro tipo de acuerdos de colaboración con el Gobierno que permitan a la Generalitat ejecutar inversiones prioritarias en la red de Rodalies, y establecer mecanismos de anticipo, compensación o transferencia de recursos por parte del Estado.

Lo ha votado en una moción de los Comuns sobre movilidad, con el voto a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, el voto en contra de Junts, Vox y Aliança Catalana y la abstención del PP.

El texto concreta que esta capacidad de ejecución de la Generalitat sea "con carácter subsidiario y temporal" y cuando la Administración General del Estado incumpla o retarde injustificadamente la ejecución de estas inversiones.

Respecto a los mecanismos de compensación, se pide que se establezcan, así como mecanismos de regularización posterior, para garantizar la continuidad del servicio y "evitar que la ciudadanía asuma el coste de los incumplimientos".

Precisamente en el marco de la negociación presupuestaria entre el Govern y los Comuns, han acordado que la Generalitat asuma encomiendas de gestión para la redacción de proyectos y ejecución de obras en la red de Rodalies a través de la empresa pública Ifercat.

MANDO ÚNICO

También se ha aprobado pedir concentrar la gobernanza y mando operativo de Rodalies en una "dirección unificada con capacidad real de decisión y respuesta en tiempo real", con una cadena única de decisión.

Este mismo apartado (con el voto favorable de PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, y el voto en contra de Vox y PP) se reclama acelerar de forma urgente el traspaso "integral y completo" de la red de Rodalies a la Generalitat, incluyendo los recursos, la infraestructura y la capacidad operativa.

Otros puntos que han salido adelante de la moción exigen equipos permanentes de mantenimiento y emergencia con base estable en Catalunya, así como acelerar la renovación y disponibilidad de trenes y priorizar inversiones de mejora de la fiabilidad y seguridad de la red.

BUSES INTERURBANOS

Más allá del ámbito de Rodalies, en la moción hay distintas reclamaciones sobre la red de buses interurbanos, y se ha apoyado que el Govern impulse un plan de refuerzo estructural de la red para incrementar "de forma significativa" la oferta de bus en aquellos corredores en que haya poca cobertura de este medio de transporte o donde haya déficits de fiabilidad de la red ferroviaria.

Finalmente, se ha aprobado reclamar el despliegue prioritario de tren-tram y que en 2026 se haya completado la integración tarifaria de todo Catalunya desplegando completamente la T-Mobilitat.