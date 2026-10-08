El Parlament reclama impulsar un "contrato de país por la educación" que garantice estabilidad

Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi
Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: jueves, 8 octubre 2026 18:42
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BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una moción de ERC este jueves que pide impulsar un "contrato de país por la educación que garantice estabilidad, certezas y recursos al sistema educativo catalán", mediante una revisión integral y técnica del sistema educativo.

Esta iniciativa de los republicanos también pide garantizar el cumplimiento y la continuidad de este pacto "más allá de las legislaturas y de los cambios de Govern", y ha recibo el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC y AC, el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Comuns y CUP.

También ha prosperado otro punto que defiende priorizar "la mejora del pensamiento crítico y de los aprendizajes, en particular, de las competencias en matemáticas y en comunicación lingüística.

Además, han instado al Govern a impulsar un plan plurianual de financiación, que garantice "recursos suficientes y estables para el despliegue del contrato de país".

Los republicanos reclaman que también se garantice la continuidad de compromisos de inversión acordados en los últimos presupuestos, especialmente en cuanto a la climatización de centros educativos, bibliotecas, aulas de acogida, educación inclusiva y apoyo a centros de educación especial.

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