El Parlament reclama impulsar un "contrato de país por la educación" que garantice estabilidad

Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado una moción de ERC este jueves que pide impulsar un "contrato de país por la educación que garantice estabilidad, certezas y recursos al sistema educativo catalán", mediante una revisión integral y técnica del sistema educativo.

Esta iniciativa de los republicanos también pide garantizar el cumplimiento y la continuidad de este pacto "más allá de las legislaturas y de los cambios de Govern", y ha recibo el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC y AC, el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Comuns y CUP.

También ha prosperado otro punto que defiende priorizar "la mejora del pensamiento crítico y de los aprendizajes, en particular, de las competencias en matemáticas y en comunicación lingüística.

Además, han instado al Govern a impulsar un plan plurianual de financiación, que garantice "recursos suficientes y estables para el despliegue del contrato de país".

Los republicanos reclaman que también se garantice la continuidad de compromisos de inversión acordados en los últimos presupuestos, especialmente en cuanto a la climatización de centros educativos, bibliotecas, aulas de acogida, educación inclusiva y apoyo a centros de educación especial.