El Parlament sigue la propuesta al Congreso de aumentar pensiones no contributivas por discapacidad

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha celebrado este miércoles el debate de totalidad de la propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley que modificaría la Ley general de la seguridad social para incrementar la cuantía de las pensiones no contributivas por discapacidad, igualándolas, al menos, al 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se trata de una iniciativa de ERC, que no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, y que continuará su tramitación en ponencia y comisión para posteriormente debatirse en el pleno y dirigirla al Congreso.

La modificación de esta ley, que deberá aprobar en su caso la Cámara Baja, modificaría el cálculo de la capacidad económica del solicitante de la pensión para que, en vez de calcularse basándose en la capacidad de su unidad familiar o de convivencia, se calcule basándose en su capacidad individual.