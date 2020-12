El Parlament urge a mejorar la seguridad y gestión de emergencias en la industria petroquímica

Constata el "cambio de paradigma" en este sector tras el accidente de Iqoxe

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes las conclusiones de la Comisión de Estudio de la Seguridad del Sector de la Petroquímica, que urgen a las administraciones públicas y al sector a replantear la seguridad industrial y la gestión de las emergencias.

El informe surgido de la comisión se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y la abstención del subgrupo de la CUP.

También constata que el accidente de Iqoxe del 14 de enero de 2020 supone un "cambio de paradigma" en las relaciones entre la industria química y los vecinos de Tarragona.

Además, considera que las causas de la explosión no se pueden concluir por la falta de registro remoto y por la muerte de los trabajadores que sufrieron el accidente en primera persona, y que la activación del Plaseqcat se atrasó de una forma "preocupante" por la falta de comunicación de la empresa.

En materia de seguridad, la Cámara defiende la necesidad de implementar medidas en los procesos industriales y en la conveniencia de revisar la normativa en materia de seguridad industrial para determinar si hay que hacer cambios.

La presidenta de la comisión y diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha puesto en valor algunas conclusiones, como la necesidad de transparencia, coordinación entre administraciones, inversión en seguridad o protección del medio ambiente y los vecinos de la zona, y ha lamentado la "actitud de la empresa, que no quisieron atender a los requerimientos" de la comisión.

DEBATE

El diputado de Cs Matías Alonso ha lamentado la negativa de los empresarios propietarios de Iqoxe a acudir a la comisión, y cree que especialmente "el señor Ricardo Leal, presidente del grupo Cristian Lay, propietario mayoritario de Iqoxe, ha perdido una oportunidad de explicar su compromiso con Tarragona y el mantenimiento de la actividad industrial".

Por parte del PSC-Units, la diputada Rosa Maria Ibarra ha considerado que el Govern falló ante el accidente de Iqoxe y cree que con la formulación de un nuevo Plasecqta "no es suficiente" y no sirve de nada si no se le dotan de los recursos necesarios para que este plan se pueda desarrollar.

La diputada Yolanda López (comuns) ha dicho que, para ella, la actitud de la empresa no ha sido la más constructiva tras el accidente, y ha pedido al próximo Govern que trate la seguridad de la petroquímica en la nueva legislatura "sin dilación y con la máxima rápidez" y a los grupos que sean capaces de generar sinergias para legislar sobre este tema.

El 'cupaire' Vidal Aragonés ha lamentado que el informe no haya incluido una parte literal de la instrucción, en la que presuntamente se constataba que la petroquímica, "para dar salida a los residuos, realizaba regularmente vertidos al mar", y también ha apoyado la petición de revisar los planes ante emergencias y pide evitar futuras saturaciones del servicio del 112.

El diputado del PP Manuel Reyes ha apostado por el refuerzo de la formación de los trabajadores de este sector, la 'bunkerización' de las salas de control o la mejora de instalaciones, entre otras medidas para evitar accidentes de esta clase; también ha llamado a incrementar la inversión en Tarragona: "No lo estigmaticemos, apoyémoslo".

Raquel Sans (ERC) ha destacado la necesidad de reevaluar los riesgos químicos desde "una óptica europea" y que este accidente sirva de aprendizaje, así como también estudiar la densidad de esta industria cercana a núcleos de población por el elevado riesgo que conlleva.

Por último, Mónica Salas (JxCat) ha urgido a alinear las propuestas para la mejora del sector petroquímico con los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, y concretamente ha destacado dos de ellos: "sobre el cambio climático y sobre la cogobernanza", para avanzar hacia un futuro sostenible de la industria en Catalunya.