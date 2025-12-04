El Parlament valida los presupuestos de carbono 2026-30 del Govern, pero constata poca ambición

Archivo - La diputada de ERC, Ester Capella (c), durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha validado este jueves la propuesta de presupuestos de carbono para el periodo 2026-2030 presentados por el Govern, aunque constata que se trata de una propuesta insuficiente en su alcance temporal y "poco ambiciosa" respecto al objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se desprende de las votaciones de las propuestas de resolución que se han sometido a consideración de los grupos, tras la presentación y debate del proyecto, ya que a diferencia de una ley, un decreto, o unos Presupuestos de la Generalitat, no se ha sometido a votación el texto, sino que se han presentado propuestas de resolución posteriores al debate como conclusión del mismo.

Así, ha salido adelante la propuesta de PSC-Units que rezaba: "El Parlament aprueba, en cumplimiento de la Ley 16/2017 del cambio climático, los presupuestos de carbono 2026-2030 acordados por el Govern", y que ha reunido el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, el voto contrario de Vox y la abstención de Junts, PP, CUP y Aliança Catalana.

En paralelo, se ha aprobado la propuesta de resolución de ERC que señala que el Govern no ha seguido las recomendaciones del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático (CECC) sin justificar los motivos, y que la propuesta es insuficiente y poco ambiciosa en la reducción de gases de efecto invernadero.

Este apartado ha recibido el voto favorable de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana.

Los presupuestos de carbono definen la cantidad de gases de efecto invernadero que Catalunya puede emitir, por periodos quinquenales, para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática para 2050.

Su presentación es un mandato de la ley de cambio climático catalana de 2017, y no ha sido hasta este jueves en que, por vez primera, el Parlament ha validado este proyecto del Govern, convirtiéndose así Catalunya en "la primera" comunidad autónoma que presenta y valida una iniciativa de este tipo.

"LÍMITE LEGAL"

Se ha aprobado también una propuesta transaccional entre PSC, ERC y Comuns que demanda modificar durante el primer trimestre de 2026 la ley de cambio climático para que se especifique el procedimiento de aprobación de los presupuestos de carbono (es decir, buscar una fórmula alternativa, o no, al debate monográfico con propuestas de resolución), propuesta similar a otra de la CUP que también ha prosperado.

El objetivo es que estas cuentas se conviertan en un "límite legal", vinculante y exigible, y que, en paralelo, que cualquier gran infraestructura de movilidad, logística o aeroportuaria que se inicie en Catalunya cuente con un informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con estos presupuestos de carbono.

Esta misma propuesta transaccional pide al Govern que apruebe el tercer trimestre de 2026 el presupuesto de carbono para el próximo quinquenio (2031-2035), así como el valor de presupuesto global para 2040 y el valor de millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) para 2050, basándose todo ello con los límites de emisiones recomendados y establecidos por sectores por parte de los expertos del comité.

RETRASO EN LA APROBACIÓN

Se han aprobado también las iniciativas de Junts, una que constata la necesidad de este proyecto, pero a la vez el retraso en su presentación y aprobación, otra que reclama al comité de expertos que anualmente presente ante la Cámara un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos, y una última que pide adaptar el texto a los compromisos de emisiones de la Comisión Europea.

Sin embargo, no ha prosperado la propuesta de la CUP que constataba que los objetivos en el proyecto del Govern eran inferiores a los propuestos por los expertos, que achacaban al hecho que el Ejecutivo está condicionado por "los intereses económicos de las grandes empresas contaminantes" y por proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o la B-40.

IMPUESTOS

Sobre los impuestos, no ha salido adelante la propuesta del PP de renunciar a nuevos tipos impositivos para mitigar el cambio climático, pero sí que se han aprobado propuestas de este partido como la creación de nuevas subvenciones directas y líneas de financiación para pymes para inversiones en eficiencia energética y energías renovables, reducir la "excesiva regulación administrativa" en este ámbito.

No se han aprobado las propuestas de Aliança Catalana de eliminar los impuestos ambientales ya existentes ni la de alargar la vida útil de las centrales nucleares catalanas, y tampoco la propuesta única de Vox, que reclamaba no volver a presentar ante la Cámara los presupuestos de carbono.