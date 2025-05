El Parlament valida el primer suplemento de crédito de 2.168 millones para igualar el gasto de 2024

El Govern ha pactado con ERC y Comuns aprobar un segundo suplemento y negocia un tercero

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el primer decreto de suplemento de crédito que el Govern aprobó a finales de marzo y que aporta 2.167,7 millones de euros a las finanzas de la Generalitat, para igualar el presupuesto de 2024.

Se ha convalidado con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, la abstención de Junts, y el voto en contra de PP, Vox, CUP y Aliança Catalana.

Se trata de un suplemento de crédito a los presupuestos de 2023 --el último año con nuevas cuentas aprobadas-- y los 2.168 millones se corresponden, aproximadamente, a la cantidad total de los suplementos de crédito que el ejecutivo, entonces presidido por ERC, aprobó en 2024.

Los ingresos adicionales de este primer suplemento se dedicarán a cubrir los gastos ordinarios de personal, teniendo en cuenta los aumentos que habrá al personal funcionario y a "otras necesidades recurrentes del año 2024".

El Govern aprobó a finales de abril un segundo suplemento de crédito por valor de 1.301 millones, que el Parlament debe convalidar este mes de mayo, y para el que el Govern ha garantizado el apoyo de ERC y los Comuns; y tiene previsto poder contar con unos 500 millones más en un tercer suplemento, que no se ha pactado.

ALÍCIA ROMERO

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha detallado el destino de los fondos: "Son 1.134 millones de euros para cubrir estos incrementos retributivos y condiciones laborales pactadas y acordadas con los sindicatos y, también, 1.000 millones de euros, 1.033 en concreto, que deben enviarse a varios departamentos para necesidades inaplazables".

Ha explicado que es "el primer suplemento de crédito que trae el Govern" al Parlament, y que supone una cifra importante de recursos para cumplir las obligaciones que tiene la Generalitat para garantizar los servicios públicos.

JUNTS, ERC Y PP

Junts ha lamentado el "incumplimiento parlamentario" que representa que el Govern no haya registrado en el Parlament unos Presupuestos y, en palabras del diputado Antoni Castellà, ha criticado que el PSC votara una moción en que se reclamaba entrar a registro los Presupuestos antes del 31 de diciembre, y que el Govern no lo haya hecho, algo que ve frívolo e incoherente.

El diputado de ERC Albert Salvadó, ha constatado que "el Govern no tiene suficientes apoyos para aprobar unas nuevas cuentas, pero el país no puede quedar paralizado", por lo que lo han apoyo por responsabilidad y porque es un paso necesario y sensato, aunque, en sus palabras, no lo resuelve todo, en referencia a las negociaciones para aprobar el tercero.

"Nos presenta un suplemento de crédito para parchear un presupuesto de ERC", ha reprochado a Romero el portavoz del PP, Juan Fernández, que ha asegurado que se trata de un suplemento a unas cuentas basadas textualmente en el despilfarro, el infierno fiscal y la gestión desastrosa de los servicios públicos.

VOX, COMUNS Y CUP

Por parte de Vox, la diputada Mónica Lora ha asegurado que el decreto representa "el fracaso absoluto de un Govern que es incapaz de obtener los apoyos necesarios" a unos Presupuestos y que, por ello, se condena a Catalunya a seguir aumentando su deuda pública, en sus palabras.

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha explicado su apoyo para que los recursos lleguen a las necesidades actuales, pero ha recordado al Govern que quieren nuevos acuerdos para aprobar el tercer paquete de ingresos: "Esperamos poder negociar un tercer suplemento en el que podemos abordar otros retos de país, como la educación, las políticas sociales u otros elementos".

Desde la CUP, la diputada Laure Vega ha advertido que "la solución del conflicto de la vivienda, los servicios públicos fuertes, la reindustrialización, la transición ecológica, la mejora del tejido productivo y otras promesas" no se pueden cumplir con suplementos de crédito y prórroga de los Presupuestos.

ALIANÇA CATALANA Y PSC

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha afirmado textualmente que la falta de apoyo parlamentario obliga al ejecutivo a gobernar a golpe de decreto, y ha lamentado la presión fiscal de Catalunya: "La Generalitat gestiona 15 tributos propios. Tributos que intentan compensar el latrocinio que España comete anualmente contra nuestro pueblo".

Finalmente, el diputado del PSC Jordi Riba, ha expresado que el decreto cubre "necesidades presupuestarias ante una realidad que no espera" y que el suplemento de crédito se financia sin aumentar el déficit ni endeudarse, a la vez que ha agradecido a ERC y los Comuns el apoyo al mismo, con quienes han compartido diagnóstico, prioridades y compromisos.