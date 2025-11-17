El Parlament vota esta semana el proyecto ley de Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria

Archivo - El pleno del Parlament, durante una votación - PARLAMENT - Archivo

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament, que comenzará este martes y se alargará hasta el jueves, celebrará el debate y votación final del proyecto de ley para la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria.

El objetivo de esta agencia es "garantizar una atención integrada social y sanitaria de calidad que asegure la universalidad de los servicios básicos y una atención centrada en la persona promoviendo acciones conjuntas entre las administraciones para el trabajo y la atención de las personas en el entorno domiciliario y comunitario", ha explicado el Parlament en un comunicado.

El texto establece que la agencia debe entrar en funcionamiento en un año con un plan estratégico aprobado y que el Govern debe reservar una partida presupuestaria para crearla, y durante el debate hablarán, además de los grupos parlamentarios, la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y la de Salud, Olga Pané.

Además, el pleno también debatirá y votará la convalidación o derogación de dos decretos: uno de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal y otro para aumentar la resiliencia del suministro eléctrico.

El primero incluye medidas para "asegurar la viabilidad del sector agrícola y ganadero a raíz de las crisis sucesivas que le han afectado desde el 2019, e incluye la revisión de algunas tasas y la creación de nuevas líneas de ayudas y la reducción de trámites burocráticos.

El texto prevé la exención de la tasa para el certificado sanitario asociado al movimiento de ganado en situación de declaración oficial de enfermedad, como la dermatosis nodular contagiosa, así como líneas para las explotaciones de bovino afectadas por esta enfermedad, y beneficios fiscales para favorecer el relevo generacional en explotaciones agrarias.

NUEVO DECRETO DE RENOVABLES

El otro decreto se ha impulsado a raíz del apagón eléctrico masivo del 28 de abril y tiene como objetivo hacer "más competitivo, sostenible y seguro el sistema energético de Catalunya, avanzando con urgencia en la transición energética y aumentando la producción de energías renovables y el almacenamiento.

Este decreto sustituye al anterior que impulsó el Govern y que quedó derogado en julio, ya que no tenía apoyos suficientes en el Parlament y el Ejecutivo catalán finalmente lo retiró del orden del día.

El texto regula por primera vez las comunidades energéticas, las instalaciones de baterías para reducir el riesgo de apagón, contiene medidas para "fomentar la aceptación social y territorial de parques solares y eólicos" y prevé la creación de mesas de diálogo en cada vegueria y acciones para mejorar la red eléctrica de transporte y distribución y medidas de simplificación administrativa en proyectos de energías renovables.

Además de la habitual sesión de control al Govern, el miércoles a primera hora, y el debate de mociones e interpelaciones a los consellers, el pleno también contará con la comparecencia de la síndica d'Aran, Maria Vergés, seguida de la del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y de los grupos parlamentarios.

Esta será la tercera vez que la síndica hace esta comparecencia ante el pleno, y se realizará el miércoles una vez acabe la sesión de control.