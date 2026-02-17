El Parlament votará la próxima semana el aumento de la tasa turística en Catalunya

Imagen de la Junta de Portavoces del Parlament este martes - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament votará en el pleno de la semana que viene el proyecto de ley para incrementar la tasa turística en Catalunya, tras el acuerdo alcanzado este enero entre PSC, ERC y los Comuns, de tal forma que pueda entrar en vigor este abril.

Según ha informado el Parlament este martes en un comunicado tras la reunión de la Junta de portavoces y de la Mesa, también hará la próxima semana la votación final de la proposición de ley sobre el reconocimiento de la singularidad de Aran (Lleida).

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volverá a protagonizar la sesión de control, después de que en los dos últimos plenos le haya sustituido el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ante la baja médica del presidente.

Además, la Mesa ha registrado la ley contra las compras especulativas de vivienda propuesta por la CUP la pasada semana.

CONTENIDO DEL PLENO

Durante el pleno de la semana que viene también se llevará a cabo el debate de totalidad de una propuesta del PP para suprimir el impuesto de sucesiones y se debatirá una propuesta de Junts para crear una comisión se seguimiento para las políticas sobre la gente mayor.

Por otra parte, se recuperarán tres mociones y una interpelación que quedaron pendientes en el último pleno después de que se modificara el orden del día a causa de la alerta por el temporal de viento.

Está previsto que el pleno arranque el próximo martes por la tarde y acabe el jueves por la tarde, con la sesión de control al Govern el miércoles a las 9 horas.