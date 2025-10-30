Parlem ingresa 25,4 millones en el primer semestre, un 3,53% más que en el mismo período de 2024

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Parlem ha registrado en el primer semestre de 2025 unos ingresos totales de 25.473.688 euros, un 3,52% más que en el mismo período de 2024, obteniendo un Ebitda recurrente de 2.672.071 euros, informa este jueves en un comunicado.

"Estas cifras, que surgen de una revisión limitada semestral efectuada por EY, consolidan la buena evolución financiera del grupo de telecomunicaciones catalán y ponen de manifiesto su capacidad para crecer en un contexto de fuerte competencia", explican.

Aseguran que la compañía catalana ha mejorado "todas sus métricas", incluyendo el resultado de explotación y el Ebitda recurrente, que ha crecido un 7'9% respecto al primer semestre de 2024.

En el ámbito comercial, Grup Parlem ha superado las 258.000 unidades generadoras de ingresos (RGUs), con un incremento neto de unos 7.000 nuevos servicios respecto al año anterior, y una mejora del ingreso medio por usuario (ARPU) hasta los 38,05 euros.

Según el ceo de Grup Parlem, Xavier Capellades, "el mercado se encuentra en un momento clave, y Parlem mantiene una estrategia clara centrada en la generación de caja, la eficiencia y un crecimiento sano y sostenible, basado en proximidad, innovación y calidad de servicio."