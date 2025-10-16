Parlem obtiene un préstamo de 2,2 millones del ICF para impulsar la innovación y la IA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha concedido un préstamo de 2,2 millones de euros a la compañía telefónica catalana Parlem para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, así como de inteligencia artificial (IA).

La operación se enmarca en la línea ICF PIME Innova, orientada a apoyar a empresas catalanas que apuestan por la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico, según han informado este jueves en un comunicado conjunto.

Los fondos se destinarán a inversiones certificadas en proyectos de alto valor tecnológico, especialmente enfocados a la mejora de procesos y generación de nuevas capacidades de análisis y automatización mediante IA.

Según el consejero delegado de Parlem, Xavier Capellades, esta financiación refuerza el "compromiso con la innovación como motor de crecimiento y eficiencia".

"Nos permitirá desarrollar soluciones propias basadas en inteligencia artificial, mejorar procesos internos y seguir ofreciendo una experiencia de cliente más personalizada y diferencial", ha celebrado.

APOYO A EMPRESAS CATALANAS

Por su parte, la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha dicho que Palrem es un ejemplo del tipo de proyectos que quieren "impulsar desde la banca pública de promoción a través de los préstamos".

En este sentido, ha defendido la hoja de ruta de la banca: "El ICF siempre está al lado de las empresas catalanas cuando se trata de generar innovación y tecnología que hagan crecer nuestro tejido empresarial en un entorno más competitivo".