Parlem señala que trabaja activamente para proteger a sus accionistas ante la deuda con Inveready

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BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Parlem Telecom ha señalado, en relación a la deuda con Inveready, que podría convertirse en una obligación líquida y exigible durante el próximo mes, que está trabajando "activamente" en los escenarios disponibles para resolver la situación en el plazo establecido de 30 días, y preservar así los intereses de todos sus accionistas, ha informado la compañía este viernes en un comunicado.

Según el informe financiero anual de la empresa para el ejercicio 2025 consultado por Europa Press, las deudas a corto plazo de Parlem con Inveready ascienden a 11,1 millones de euros a cierre de 2025.

La compañía catalana ha asegurado, además, que mantiene "diferentes vías de negociación" orientadas a la recapitalización de la compañía y para reforzar su estructura financiera, con el objetivo de evitar operaciones que puedan derivar en una transferencia del control económico a acreedores que "no reflejen adecuadamente el potencial de la compañía".

"La prioridad del consejo de administración y de la dirección ejecutiva es preservar el valor para los accionistas minoritario y garantizar la continuidad del proyecto empresarial independiente de la operadora catalana", continúa la empresa.

La compañía también ha confirmado que ha recibido ofertas no vinculantes para la venta de una de sus líneas de negocio, una operación que podría cerrarse este mayo, y que "aportaría una mayor fortaleza financiera al grupo".