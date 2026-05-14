Parlon aboga por defender derechos LGTBI en cuerpos de emergencias por ser referentes de la sociedad

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en el 20 aniversario de la asociación de policías LGTBI Gaylespol - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha reconocido la importancia de defender y blindar los derechos del colectivo LGTBIQ+ en los cuerpos de emergencias, no solo para que sean más plurales y diversos, sino también por ser referentes "clave" en la ciudadanía.

Lo ha expresado este jueves en el acto del 20 aniversario de la fundación de la Asociación de Policías LGTBI Gaylespol, que se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona y que ha contado con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, así como mandos policiales de diversos cuerpos y socios de la entidad.

Parlon ha reconocido que hace 20 años no fue tan fácil poder avanzar hacia una diversidad sexual y afectiva y que la sociedad lo reconociera con normalidad, por lo que ha puesto en valor que esta entidad haya perseverado durante este periodo para seguir avanzando hacia el "compromiso y la visibilidad" del colectivo.

"Queda mucho trabajo por hacer", ha recordado la consellera, que ha insistido en que los cuerpos de seguridad y emergencias contribuyan a ello para que la policía se parezca cada vez más a la sociedad que representa y defiende.

20 AÑOS

El presidente de Gaylespol, Manuel Peinado, se ha referido al surgimiento de la asociación en Sitges (Barcelona): "Había miedo e incomprensión", ha dicho, aunque ha puesto en valor a todas las personas que han formado parte de la entidad.

"A veces incomodamos, cuestionamos dinámicas de hace años. Pero nunca hemos dejado de hacer cosas por miedo. Todo este esfuerzo ha valido la pena porque ninguna persona debería sentir miedo o discriminación en su puesto de trabajo por ser quien es. Los derechos humanos se defienden".

PRIETO

Prieto ha reconocido el trabajo incansable que han abierto camino para defender una sociedad más igualitaria, más libre y más segura luchando contra los delitos de odio y contra cualquier "amenaza directa a la convivencia, a la diversidad, a la democracia y al respeto mutuo".

Prieto ha llamado a combatir los discursos que siembran miedo y odio: "Están invirtiendo mucho tiempo y recursos, pero no lo van a lograr. La sociedad de hoy es plural, diversa y una sociedad acogedora".

BATLLE

Por su parte, Batlle ha resaltado la "constancia y compromiso" de la asociación por haber luchado durante estos años y seguir haciéndolo contra la discriminación, ya que es una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la sociedad.

"Queremos que las policías se parezcan a la sociedad a la que servimos. Una seguridad pública y plural es también más justa y más cercana", ha expresado el teniente.