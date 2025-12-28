Parlon avisa de que seguirá habiendo ríos bastante caudalosos "unos días" tras el temporal

El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter (Girona) el sábado por la tarde - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha advertido este domingo de que seguirá habiendo ríos bastante caudalosos "unos días" pese a haber acabado el temporal en Catalunya.

Por eso ha pedido mantener la precaución cerca de los cauces y en los cruces pese a que "la práctica totalidad de la red hidrográfica mantiene una suave tendencia decreciente", ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Los caudales "todavía son bastante elevados y se mantendrán así aún unos días" en la Muga, el Fluvià, el Ter y la Tordera, y en grado más bajo en el Besòs y en el Llobregat.