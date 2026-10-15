Parlon defiende la colaboración entre seguridad pública y privada para la protección y prevención

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, interviene durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defendido la colaboración entre la seguridad pública y privada como pieza "clave" para reforzar la prevención y proteger a las personas y los bienes.

Parlon ha presidido este jueves la 12 edición del Dia Català de la Seguretat Privada, una jornada que se ha celebrado en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y que ha distinguido a 99 profesionales y entidades por actuaciones destacadas durante 2025, informa el Govern en un comunicado.

Ha subrayado que la seguridad es la "máxima expresión" del sistema democrático que garantiza el ejercicio de la libertad individual y colectiva, y ha puesto en valor el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la prevención de riesgos y la mejora de la protección ciudadana.