Parlon defiende el uso de las Es-Alert este miércoles: "No se envían las alertas alegremente"

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha justificado el uso que se hizo este miércoles de las Es-Alert enviadas a diversas comarcas donde llovió intensamente este miércoles, y ha recordado que es una herramienta que se usa cuando hay máximo riesgo de previsión: "No se envían las alertas alegremente".

Lo ha dicho en rueda de prensa este jueves acompañada del subdirector de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha insistido que la motivación de enviar estas alertas es cuando se prevén incidencias graves provocadas por la lluvia, así como cuando se acumulan altos registros de precipitación en diversos puntos.

"Las alertas se envían de acuerdo con una activación de peligro para protegernos, pero no podemos parar la vida en general porque tampoco nadie haría caso y al final estaríamos frivolizando una herramienta que tiene una utilidad precisa y determinada", ha reiterado la consellera.

De hecho, ha puesto de ejemplo el partido del FC Barcelona de este miércoles a las 21.30 que celebró con normalidad, si bien los operativos de Protecció Civil estuvieron en permanente contacto con los responsables de seguridad del campo, por lo que ha constatado que hubo garantías de seguridad en todo momento.

"Si nosotros hubiéramos enviado un Es-Alert a las 19.00 horas para decir que llovería mucho nadie habría aceptado que se suspendiera el partido del Barça. Creo que debemos decirlo con claridad", ha insistido la consellera.

PERTURBACIONES SIN COMPORTAMIENTO ESTABLE

Parlon ha añadido que situaciones como las de este miércoles son difíciles de predecir porque son perturbaciones que no tienen un comportamiento estable, sino que "arrancan, se encienden, van hacia el mar y vuelven: por ello, no enviaremos Es-Alert a la población para decirle que lloverá mucho, ni pararemos el país cuando llueva".

En este sentido, Delgado ha afirmado que la diferencia respecto al episodio de la semana pasada, cuando se envió un Es-Alert con previsión de un día ante la posibilidad de lluvias intensas en diversas comarcas, fue porque el nivel de predicción indicaba un 5 sobre 6 de peligro, que este miércoles se situaba en un 4.

MUERTO EN OLIVELLA

La consellera ha lamentado la muerte de un hombre en Olivella (Barcelona), en la comarca del Garraf, una de las más afectadas por los chubascos, cuyo cuerpo fue localizado a unos 500 metros de su vehículo en medio de una riera.

Parlon ha explicado que con toda probabilidad el hombre tuvo que salir de su coche al verse sorprendido por el agua y fue entonces cuando se activaron los servicios, y tras la búsqueda de los Bombers de la Generalitat, fue localizado su cadáver.