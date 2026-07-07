Parlon descarta levantar por ahora el confinamiento por el incendio de Sentmenat (Barcelona)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el jefe de los Bombers, David Borrell, en el centro de mando por el incendio de Sentmenat - EUROPA PRESS

Los Bombers trabajan en el flanco derecho, que ha provocado 2 focos secundarios

SENTMENAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha descartado levantar por ahora el confinamiento que afecta a diversas urbanizaciones cercanas al incendio de Sentmenat (Barcelona), que sigue activo, y en el que trabajan 88 dotaciones terrestres y 5 medios aéreos de los Bombers de la Generalitat.

Será previsiblemente este martes por la tarde cuando, en función del avance del incendio, se evaluará si levantar esta restricción, ha explicado la consellera desde el centro de mando del incendio, acompañada del jefe de los Bombers, David Borrell, donde también ha pedido a la ciudadanía "tranquilidad" y respetar el confinamiento.

Los efectivos afrontan "horas complicadas" por las altas temperaturas y el riego de incendio forestal, condiciones que han favorecido algunos focos secundarios que los bomberos han logrado controlar.

ATENCIÓN SOBRE EL FLANCO DERECHO

Borrell ha explicado que el objetivo de los bomberos es cerrar el flanco derecho, que en caso de abrirse podría generar una situación grave como en el incendio de Sant Llorenç Savall (Barcelona) en 2003: "Es el escenario que queremos evitar".

En cuanto al flanco izquierdo, el jefe del cuerpo también ha expresado su preocupación por estar en una zona cercana a edificaciones, por lo que la estrategia de los efectivos es tener "bien protegida" a la gente.

La entrada del viento de marinada por la tarde y las altas temperaturas pueden suponer la apertura del flanco derecho, que todavía guarda actividad en su primer y segundo tercio.

10 BOMBEROS CON GOLPE DE CALOR

Parlon ha explicado que 10 bomberos han sido atendidos por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) por golpes de calor durante su turno, si bien algunos y han podido seguir en el operativo y otros han sido relevados.

Finalmente, la consellera ha expresado su preocupación por la simultaneidad de incendios pero ha asegurado que los bomberos están preparados para afrontar la situación al tener activo su máximo nivel de mando bajo la dirección del cuerpo.