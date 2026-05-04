Parlon descarta el móvil machista y el atentado terrorista en el crimen de Esplugues (Barcelona)

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha descartado que el asesinato de una mujer en el barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat (Barcelona) este sábado por la mañana sea un crimen machista y ha indicado que tampoco le consta que sea un atentado terrorista.

En una entrevista a 'Rac1' recogida por Europa Press este lunes, la consellera ha explicado que las primeras diligencias policiales indican que el presunto autor --detenido instantes después en Barcelona-- estuvo bajo una "situación de desequilibrio emocional e incluso algún tipo de brote que provocó que actuara de una forma totalmente irracional".

No obstante, Parlon ha pedido prudencia porque el caso está bajo el secreto de las actuaciones y se tendrán que esclarecer las causas de los hechos, y también ha trasladado a familiares y vecinos del municipio sus condolencias.

Por otro lado, la consellera ha valorado el tiroteo que se ha producido este lunes por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ha afirmado que nadie ha resultado herido, si bien se están instruyendo las diligencias correspondientes al incidente.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

Tras un fin de semana con diversos incidentes en Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues, Parlon ha defendido que los datos de actividad delincuencial, especialmente en delitos contra el patrimonio, están descendiendo y ha abogado por seguir en la misma línea que se está trabajando en cuanto a la estrategia policial, concretamente respecto al despliegue de dispositivos 'Kanpai' contra la multirreincidencia.

"Cada día se retiran armas blancas de la calle, en el conjunto de identificaciones que se hacen y esta es nuestra estrategia. 'Kanpai' contra la multirreincidencia y más presencia policial", ha expresado la consellera, que ha reconocido la proliferación de armas blancas en la calle.

Ante una eventual percepción de inseguridad, Parlon ha recordado que en sociedades complejas y en ciudades como Barcelona, donde hay un alto nivel de turismo, "el delito 0 no existe", por lo que ha defendido que la tendencia en la actividad delictiva es buena porque la estrategia policial es la acertada.

"Esto no quiere decir que no debamos estar atentos a diferentes situaciones", ha asegurado, si bien ha apostado por seguir desplegando el plan contra las armas blancas en la vía pública y aplicar recursos contra las amenazas derivadas del negocio ilícito de la droga.