Parlon destaca el nuevo servicio a víctimas de terrorismo para "escucharlas y acompañarlas"

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha cerrado este viernes el acto de presentación del nuevo Servei d'Atenció i Suport a Persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT), que según ella servirá para "entender sus necesidades, escucharlas y acompañarlas para encontrar la mejor respuesta".

Parlon ha destacado que este nuevo servicio complementa y refuerza el trabajo de Mossos d'Esquadra y el departamento de Justicia, ya que ofrece un acompañamiento único, asesorar y dar apoyo a víctimas que necesiten reparación institucional: "Esta es su razón de ser, su piedra angular", informa el Govern en un comunicado.

Además, ha explicado que el SASPAT significa una "ventana única de atención" con apoyo administrativo y psicológico, para ofrecer acompañamiento y reparación a las víctimas, y que trabajará conjuntamente con otros departamentos para garantizar una respuesta transversal y coordinada.

En este sentido, la consellera ha subrayado la importancia de la prevención y sensibilización como "herramientas esenciales" y ha avanzado que desde el servicio se programarán actividades, charlas y acciones en los centros educativos.

El acto ha contado con una mesa redonda con profesionales del ámbito policial, jurídico y psicológico, y en el acto también ha participado el presidente de la asociación 17A, Javier Martínez, así cmo una de las víctimas del atentado de Hipercor, Robert Manrique.