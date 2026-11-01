Parlon eleva a 2.264 los identificados por las convocatorias de 'Blocus' este sábado

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha elevado a 2.264 la cifra de identificados por las convocatorias de 'Blocus' este sábado por la tarde en Barcelona y otras ciudades catalanas, de los cuales 1.800 fueron identificados por los Mossos d'Esquadra y 464 por parte de la Guardia Urbana.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio este domingo, en la que ha defendido que el dispositivo (con más de 500 policías) estuvo bien coordinado y era necesario para "lanzar un mensaje" de que los disturbios del pasado sábado en Barcelona no se podían volver a repetir.

Además, ha cifrado en 181 las denuncias por decomiso de herramientas peligrosas, como piedras y espráis.

La consellera ha recalcado que estas convocatorias no son manifestaciones normales y por tanto la operativa debe ser "muy diferente", y ha destacado la importancia de los controles en el transporte público ante la posible presencia de jóvenes de fuera de Barcelona.

Por otra parte, ha sostenido que el dispositivo no impidió que las tiendas del centro de Barcelona estuvieran abiertas, sino que pretendía garantizar la "normalidad" aunque, apunta, muchos comercios cerraron de forma preventiva.

IDENTIFICACIONES

Sobre las identificaciones, se le ha preguntado si se realizaron teniendo en cuenta criterios étnicos: "Después de lo que pasó la semana pasada en Barcelona, ¿alguien puede plantear que la policía estuvo haciendo identificaciones por motivos étnicos? ¿sinceramente?", ha respondido.

Así, ha explicado que las identificaciones se hicieron de acuerdo con los consejos que se les daba a estos jóvenes en las plataformas sobre cómo debían ir vestidos: "Era un perfil determinado. Menores y con una indumentaria determinada", ha apuntado.

En este sentido, se ha mostrado preocupada por la edad de algunos de los identificados que "no llegaban a los 12 años" y ha insistido en la importancia de que las familias estén presentes.

Entre los perfiles identificados ha detallado que algunos ya habían participado en otras convocatorias, como un joven identificado en Mollet del Vallès (Barcelona) por un intento de pillaje que ya había participado en los disturbios de Barcelona.

PLATAFORMAS

Según Parlon, en las próximas semanas continuarán monitorizando las redes sociales y plataformas y cree que éstas también se tienen que "comprometer".

"El pasado viernes mantuvimos una reunión con estas plataformas para decirles que se tienen que comprometer y que cuando detecten estos movimientos en sus redes, por reputación también, y por lo que esto significa, lo tienen que parar y tienen que cerrar estos canales", ha concretado.