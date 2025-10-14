Parlon, Espadaler y Fiscalía de Barcelona abordan el uso de la IA para agilizar juicios rápidos

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, se han reunido este martes con la fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, para abordar retos como la multirreincidencia, la protección integral de la víctima y para trabajar propuestas para implementar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que permitan agilizar juicios rápidos.

Al encuentro también han asistido el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero y la secretaria general del Departamento de Justicia, Maite Casado; mientras que por parte de Fiscalía, han asistido los fiscales decanos de los juzgados de Instrucción de Barcelona Mercedes de la Peña, José L. García y Cristina Dexeus, así como el fiscal delegado de Anticorrupción, Gerardo Cavero, informa el Govern en un comunicado.

Desde el Govern también han coincidido con Fiscalía en la necesidad de ampliar los recursos en el ámbito penal, como mínimo para incrementar los jueces y fiscales para alcanzar la misma ratio que en el resto del Estado por cada 100.000 habitantes, como también la consolidación de los juzgados de refuerzo para juicios rápidos.