Parlon insta a mejorar la seguridad vial y apela a la "responsabilidad individual y colectiva"

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha instado este domingo a mejorar la gestión y la seguridad de las vías y ha apelado a la "responsabilidad individual y colectiva", durante la ofrenda floral en Barcelona por el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico 2025.

Este acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona en el memorial de la Nova Icària, ha contado con la participación de las asociaciones STOP Accidentes y P(A)T y con un minuto de silencio dedicado a las víctimas de tráfico, informa la Conselleria en varios mensajes de X recogidos por Europa Press.

"Es necesario un pacto político para reforzar medidas y cambios legislativos para que quien incumpla las normas sea condenado e integre procesos de justicia restaurativa", ha añadido la consellera, que ha asegurado que, textualmente, no dejarán de trabajar para reducir la siniestralidad.