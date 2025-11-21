Parlon y Niubó presentan una guía de Protecció Civil para colegios ante episodios de riesgo

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó - GOVERN

TARRAGONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han presentado este viernes una guía de Protecció Civil con pautas específicas en centros educativos sobre cómo actuar ante diversos tipos de riesgo.

La presentación se ha realizado en el colegio María García Cabanes, en L'Aldea (Tarragona), donde han remarcado el objetivo de proporcionar este tipo de pautas para prevenir riesgos, así como consejos de autoprotección a los alumnos en lo que consideran "espacios seguros" como los colegios, informa el Govern en un comunicado.

Este documento, para antes y durante la emergencia, permite identificar los principales riesgos en inundaciones, vientos fuertes y riesgo químico, y está previsto que se distribuya en todos los centros educativos de Catalunya.

Parlon ha señalado que se trata de un instrumento "sencillo" con mensajes claros que recoje la activación de planes como el Neucat o el Inuncat, lo que permite a los colegios poder responder de forma eficiente ante cualquier emergencia.

Por su parte, Niubó ha añadido que es "de sentido común" estar preparados para una amenaza que en cualquier momento puede exigir una reacción rápida, y se ha comprometido a acompañar a las direcciones de los centros en la gestión de este tipo de episodios, cada vez más comunes.