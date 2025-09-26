Parlon opta por un "sistema integral" de seguridad pública y privada para unos buenos resultados

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, entrega una mención especial a personal y empresas de seguridad privada - GOVERN

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apostado por un "sistema integral" que combine la seguridad pública y la privada con el objetivo de avanzar hacia unos buenos resultados de cara al futuro, informa el Govern en un comunicado.

Así lo ha afirmado este viernes en la celebración de la 11 edición del Dia Català de la Seguretat Privada, donde se han entregado menciones especiales a personal y empresas de seguridad privada, y en la que también ha participado el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comisario jefe, Miquel Esquius, y la directora general del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Marta Roca.

"Los directivos y profesionales de la seguridad privada refuerzan nuestro modelo de seguridad pública. Su papel es fundamental para garantizar que la ciudadanía pueda vivir con libertad, ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones", ha indicado la consellera, que ha agradecido al personal que forma parte su trabajo durante todo el año.