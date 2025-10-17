Parlon reconoce en el Día del Cuerpo de Agents Rurals su "trabajo incansable"

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en el Día del Cuerpo de Agents Rurals - GOVERN

GIRONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, acompañada de la directora general de Agents Rurals, Elisenda Pérez, ha presidido este viernes el acto de celebración del Día del Cuerpo de Agents Rurals en el Auditori Teatre Espai Ter, en Torroella de Montgrí (Girona), donde ha reconocido su "trabajo incansable", informa el departamento en un comunicado.

En concreto, Parlon ha felicitado a los Agents Rurals por su "trabajo incansable para proteger el territorio, la biodiversidad y las personas, en una labor coordinada y comprometida que nos hace más fuertes".

"Hoy reconocemos la labor de los Agents Rurals, siempre con una cara amable y una actitud de servicio, cuidando el país. Es mucho el trabajo el que hacemos en común, con cuerpos y operadores arraigados al territorio", ha añadido la consellera.

Durante el acto de celebración se han entregado un total de 150 distinciones y, en nombre de los galardonados ha intervenido el jefe del área regional de Barcelona, Jaume Torralba, hasta ahora coordinador del programa de educación y sensibilización ambiental de Agents Rurals, labor por la que ha sido reconocido.

"Es un galardón de todos los y las agentes que han participado en las charlas y diferentes actividades que hacemos por toda Catalunya", ha señalado Torralba, que ha destacado que el cuerpo tiene una plantilla rejuvenecida, con agentes nuevos, bien formados y con muchas granas de trabajar y que es un momento para hacer más y mejor.

El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha agradecido la labor de Agents Rurals y ha expresado el "orgullo que supone para el municipio un encuentro de este alcance, que reconoce el trabajo esencial del cuerpo en la preservación del medio natural y la biodiversidad del país".