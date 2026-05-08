Parlon reitera su confianza en Trapero tras la infiltración policial en una asamblea docente

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha reiterado su confianza y la del conjunto del Govern en el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, tras conocerse la infiltración de agentes de paisano del cuerpo en una asamblea docente en Barcelona.

Lo ha manifestado este viernes en un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press, en el que también ha reconocido la labor de los Mossos "frente a quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo".

Por su parte, la Dirección General de los Mossos ha defendido en un comunicado que la infiltración no se trata de una decisión discrecional del cuerpo policial, sino que se basa en el cumplimiento de una "obligación normativa".

En el mismo, indica que la Comissaria General d'Informació (CGINF) tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del Decreto de estructura de la Dirección General de la Policia, "funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social".

El cuerpo policial asegura que respeta y defiende el derecho a reunión, el derecho a huelga y a la libertad sindical, así como el resto de derechos individuales y colectivos: "Tenemos la obligación legal de garantizarlos todos, así como la seguridad pública".

Añade que su obligación es velar para que estos derechos "se puedan ejercer de forma segura para todos" y se ponen a disposición de los grupos parlamentarios para explicar las actuaciones.