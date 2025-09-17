Parlon reivindica la seguridad como "trabajo compartido" e inaugura una nueva comisaría en Girona

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, y la consellera de Interior, Núria Parlon - CONSELLERIA D'INTERIOR

Las dependencias están situadas en la antigua masía de Can Burrassó, reformada de forma integral

GIRONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha reivindicado la seguridad como un "trabajo compartido" entre administraciones y ciudadanía durante la inauguración de la nueva comisaría de Can Burrassó en Girona.

En declaraciones a los medios junto al alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, ha destacado que el nuevo equipamiento supone haber conseguido "poner de acuerdo muchos actores" para que los barrios estén seguros, indica la Conselleria en un comunicado este miércoles.

"La seguridad no se construye sólo desde la vertiente policial, sino que es una tarea que debe realizarse de la mano de la ciudadanía, generando marcos de confianza y de trabajo en común" para combatir discursos de odio, ha añadido la consellera.

Salellas ha señalado que la comisaría de Can Burrassó era una "demanda histórica" del barrio de Santa Eugènia para mejorar su seguridad y convivencia, a la que Generalitat y Ayuntamiento han respondido apostando por un modelo de policía de proximidad.

COMISARÍA

La nueva comisaría está situada en la antigua masía de Can Burrassó, que ha sido reformada de forma integral, conservando la fachada y los cerramientos y aberturas de piedra originales y respetando las tres plantas de la edificación, con un total de 261 metros cuadrados de superficie útil.

En la planta baja se han ubicado todos los espacios de uso público, los servicios administrativos, una sala de atención con mostrador, dos salas de oficina de atención ciudadana y aseos públicos, además de espacio destinado a usos internos.

La primera planta tiene cuenta con tres espacios diferenciados, dos vestuarios para los agentes, masculino y femenino, y el comedor del personal, mientras que en la segunda planta funcionará como sala de reuniones, formaciones y usos internos.