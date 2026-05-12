Parlon y Trapero comparecerán el miércoles en el Parlament por las infiltraciones en sindicatos docentes

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, comparecerán este miércoles a las 16.30 horas ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública para dar explicaciones por las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en reuniones de sindicatos de docentes que preparaban mobilizaciones ante la convocatoria de huelga del sector.
Lo ha confirmado la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha reivindicado que siempre que se han pedido comparecencias del presidente y de los consellers, el Govern las ha atendido: "No sé si somos el Govern que más comparecencias hemos hecho en el Parlament, pero siempre que se nos ha pedido no hemos declinado ni una".
Sobre la petición de algunos grupos de que la comparecencia fuera conjunta con la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha dicho desconocer esta solicitud, pero se ha mostrado convencida que las explicaciones "serán dadas como hasta ahora ha sido".