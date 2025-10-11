Parlon valora el voluntariado de protección civil en Catalunya: "Sois una pieza clave"

Entrega de diplomas de la 17a y 18a edición del Curso básico para el voluntariado de protección civil, celebrado en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha valorado el trabajo de los voluntarios de protección civil en Catalunya: "Sois una pieza clave en los municipios porque la gente os conoce, confía en vosotros y sigue vuestras instrucciones con responsabilidad y respeto".

Lo ha dicho este sábado durante el acto de entrega de diplomas de la 17a y 18a edición del Curso básico para el voluntariado de protección civil, celebrado en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), informa la Conselleria en un comunicado.

En total, 310 alumnos, 211 hombres (68,06%) y 99 mujeres (31,93%) han superado el curso y, de la 17a edición han resultado aptos 163 alumnos y de la 18a, 147, todos ellos adscritos a 106 ayuntamientos diferentes.

Este curso tiene un plan docente de 5 módulos, con una duración de 70 horas lectivas, de las cuales 50 horas son online y 20 son presenciales, con el objetivo de proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ejercer las funciones de voluntariado de protección civil.

Según Parlon, la protección civil genera confianza porque, en situaciones de riesgo, "la ciudadanía responde mejor cuando recibe las indicaciones de alguien cercano, conocido, que saben que actúa por responsabilidad social y de forma voluntaria".

Por su lado, la directora del ISPC, Marta Roca, ha destacado la calidad del curso, que capacita a los voluntarios "con los conocimientos de la estructura operativa, el uso de los conceptos apropiados en materia de protección civil en Catalunya, las herramientas para comunicar con la ciudadanía de forma efectiva ante una situación de emergencia", entre otras cosas.

Actualmente existen 165 asociaciones de voluntariado de protección civil (AVPC) registradas y activas en Catalunya, con un total de 1.807 voluntarios y voluntarias.