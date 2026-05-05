El paro baja en 8.949 personas en abril en Catalunya (-2,77%), hasta los 314.527 parados

Archivo - Un operario pega carteles en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paró bajó en 8.949 personas en abril en Catalunya (-2,77%), tras bajar un 1,15% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 314.527.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 11.190 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,44%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados bajó en 62.668 personas en abril (-2,59%), situándose en 2,357 millones.

Por sexos, en Catalunya, las mujeres representaron el 58% de los parados, con 182.520 desempleadas, y los hombres, el 42%, con 132.007.

Andalucía fue la comunidad autónoma donde más bajó el paro en términos absolutos (-22.393), seguida de Catalunya y de la Comunidad de Madrid (-6.249).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro bajó un 2,50% en Barcelona, un 3,78% en Girona, un 2,62% en Lleida y un 3,82% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 3,01% en Barcelona, un 6,06% en Girona, un 3,95% en Lleida y un 3,94% en Tarragona.

POR COLECTIVOS

La bajada del paro estuvo impulsada principalmente por el sector servicios (-7.095), seguida de la industria (-534), la construcción (-410) y la agricultura (-186).

Asimismo, hay 724 parados menos que no tenían trabajo anteriormente.

CONTRATOS

En abril se registraron 211.983 contratos en Catalunya, de los cuales 92.517 indefinidos y 119.466 temporales, y hubo 5.332 contratos menos que en marzo (-2,45%) y 25.519 más que hace un año (+13,69%).

De esta forma, los contratos indefinidos representan el 43,6% del total, y los temporales, el 56,4%.