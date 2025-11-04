El paro sube en 2.423 personas en octubre en Catalunya, hasta los 324.495 parados

Archivo - Empleados trabajan en la cadena producción, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre, tras bajar un 1,62% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 324.495.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 10.344 personas respecto al mismo mes de hace un año (-3,09%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 22.101 personas en octubre (+0,91%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,443 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 57,9% de los parados en Catalunya, con un total de 187.976 desempleadas, mientras que los hombres supusieron el 42,07%, con 136.519.

Castilla y León fue la comunidad autónoma donde más se incrementó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+2.545), seguida de Andalucía (+2.535) y Catalunya (+2.423).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 2,29% en Girona, un 1,81% en Lleida, un 1,5% en Tarragona y un 0,39% en Barcelona.

A nivel interanual, bajó un 5,55% en Girona, un 4,98% en Lleida, un 4,58% en Tarragona y un 2,42% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

El aumento del paro en Catalunya estuvo impulsado por los servicios, con 2.297 parados más, seguidos por los sectores de la agricultura (+112) e industria (+51), mientras que bajó en la construcción (-482).

Asimismo, hay 445 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS QUE EN SEPTIEMBRE

En octubre se registraron 244.562 contratos en Catalunya, de los cuales 108.675 fueron indefinidos y 135.887 temporales, y hubo 7.451 contratos más que en septiembre (+3,14%) y 8.170 menos que hace un año (-3,23%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 44,43% del total y los contratos temporales, el 55,56%.