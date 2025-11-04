Sàmper celebra haber registrado "la mejor cifra de paro en un mes de octubre desde 2007"

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha celebrado este martes haber registrado en Catalunya "la mejor cifra de paro en un mes de octubre desde 2007", un hito que ha vinculado al momento de crecimiento activo y económico y de solidez del mercado laboral que vive el territorio, en sus palabras.

Lo ha explicado tras conocerse los datos del paro del mes de octubre de 2025, que en Catalunya ha aumentado en 2.423 personas respecto al mes anterior (+0,75%), situando el número total de parados en 324.495, mientras que en el conjunto de España creció en 22.101 personas en octubre (+0,91%), con 2,443 millones de parados.

"Siempre hay un repunte en octubre como consecuencia del fin de los contratos temporales del verano, pero este aumento es el más bajo desde 2006, excepto en los periodos de la pandemia", ha puntualizado Sàmper.

Según ha indicado, en años previos a la pandemia se registraban incrementos de entre 7.000 y 14.000 personas más en el paro en esta época del año.

"Tenemos los mejores datos de afiliación a la Seguridad Social desde la serie histórica (2004). Tenemos un mercado laboral potente y consistente, pero que todavía tenemos que afianzar con medidas que lo robustezcan", ha concluido.