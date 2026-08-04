El paro sube en 7.705 personas en julio en Catalunya (+2,51%), hasta los 314.874 parados

Archivo - Dos jóvenes pasan al lado de una floristería en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 7.705 personas en julio en Catalunya (+2,51%), tras bajar un 0,15% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 314.874.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 4.549 personas respecto al mismo mes de hace un año (-1,42%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio (+0,85%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,31 millones.

Por sexos, en Catalunya, las mujeres representaron el 58,2% de los parados, con 183.253 desempleadas, y los hombres representaron el 41,8%, con 131.621.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más subió el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (7.705), seguida de la Comunidad Valenciana (7.021) y Comunidad de Madrid (3.822), mientras que ha bajado en Andalucía (-9.661), Extremadura (-767) y Cantabria (-250).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 3,35% en Lleida, un 2,57% en Barcelona, un 2,19% en Tarragona y un 1,86% en Girona.

A nivel interanual, bajó un 1,3% en Barcelona, un 1,58% en Tarragona y un 4,23% en Girona, mientras que subió un 1,98% en Lleida.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 3.718 parados más, seguido de la construcción (+559), la industria (+406) y la agricultura (+32).

Asimismo, hay 2.990 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS

En julio se registraron 279.489 contratos en Catalunya, de los cuales 119.323 fueron indefinidos y 160.166 temporales, y hubo 1.642 contratos más que en junio (+0,59%) y 10.968 más que hace un año (+4,08%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 42,69% del total y los contratos temporales, el 57,31%.