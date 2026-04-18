El parque del Castell de l'Oreneta de Barcelona hará mejoras invirtiendo 1 millón de euros

Aspecto actual del parque - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un proyecto para mejorar el parque del Castell de l'Oreneta, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, con una inversión de aproximadamente 1 millón de euros, informa este sábado en un comunicado.

Las obras, dentro del Pla Endreça, empezarán en mayo y durarán unos cuatro meses, con el objetivo de actuar sobre diferentes zonas del parque.

Las actuaciones incluyen la mejora de caminos dañados por la lluvia, la plantación de nuevos árboles y arbustos, la renovación de muros de piedra y la sustitución de elementos deteriorados, además de la instalación de un sistema de riego automático.

El Ayuntamiento también prevé intervenir en problemas como la erosión del suelo, la acumulación de agua en algunas zonas Y el deterioro de las barandillas.

El proyecto incluirá la plantación de especies como madroños, encinas o serbales en zonas de descanso para generar sombra, así como vegetación propia del entorno del parque.