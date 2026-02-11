La parroquia de Santa Anna de Barcelona atenderá a personas sin hogar este jueves durante la ventada

Archivo - Una persona sin techo come en las instalaciones de la parroquia de Santa Anna, en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de Santa Anna de Barcelona permanecerá abierta este jueves para atender a personas sin hogar durante el episodio de fuerte viento previsto y que ha obligado a extremar la precaución y reducir la movilidad.

En un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press, Esglèsia de Barcelona informa de que la parroquia permanecerá abierta de 8 a 20 horas "para personas sin hogar".

El centro ofrecerá servicio de comedor --desayunos, comidas y cenas-- además de atención médica.