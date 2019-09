El PDeCAT no acatará "políticamente" una sentencia condenatoria por el 1-O

Publicado 09/09/2019 15:12:06 CET

Descarta posicionarse sobre un paro como respuesta a la sentencia: "No hay propuesta" de los sindicatos

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este lunes que su partido no podrá acatar política ni socialmente una eventual sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por el proceso soberanista, y ha afirmado que "jurídicamente dependerá de las defensas y de los afectados", en referencia a los líderes independentistas juzgados.

En rueda de prensa este lunes, ha afirmado que la sentencia "va a traducirse en una respuesta unitaria del independentismo" en el ámbito político y social, y que son los perjudicados los que tendrán que defenderse en el ámbito judicial, aunque su formación considera que debe ser absolutoria y respetará lo que hagan los acusados.

Sobre un paro general en Catalunya como respuesta a la sentencia, Bonvehí ha dicho que hay que escuchar a la sociedad civil, y que ni sindicatos ni patronal han hecho aún una propuesta: "En estos momentos no hay. El partido no se tiene que posicionar si no hay propuesta. Sin saber el alcance ni los términos no tenemos opinión aún".

UNIDAD ESTRATÉGICA

De cara a las movilizaciones durante la Diada, el presidente del PDeCAT ha hecho una llamada a la unidad y, aunque ha reconocido que ha habido opiniones diferenciadas sobre el proceso independentista, ha subrayado que en la situación actual "la unidad estratégica es fundamental".

Ha opinado que las relaciones entre el PDeCAT, JxCat y ERC "no han sido malas en los últimos meses", y que el nivel de acuerdos con ERC es más alto que nunca, ya que a su juicio ha habido acuerdos estratégicos en municipios y entes supramunicipales.

"Sobre temas del proceso puede haber habido discrepancias", ha reconocido, pero ha destacado que el nivel de confianza ha existido, y ha afirmado que en las últimas semanas se ha reconfortado, en sus palabras.

Sobre las palabras de la dirigente de ERC Marta Rovira sobre un nuevo momento refrendario, Bonvehí ha asegurado que respeta su postura y que para aplicar la independencia se debe hacer un referéndum reconocido por toda la ciudadanía: "Mientras no haya un nuevo referéndum, nos hemos de ceñir a los mandatos del pueblo", ha dicho.

ARTUR MAS

Preguntado por las declaraciones en un entrevista del expresidente de la Generalitat Artur Mas, en las que ha dicho que no es su deseo ser candidato a la Presidencia, Bonvehí ha defendido que es un referente en el partido, que para ellos nunca se ha ido de la primera línea política y que la decisión de presentarse "dependerá de él y de los asociados" del partido.

Además, ha calificado de opiniones personales las afirmaciones de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, este fin de semana sobre la desaparición del PDeCAT en favor de JxCat: "Estamos haciendo un proceso participativo, la disolución no la comparto".

Ha explicado que este proceso participativo sobre el futuro del partido ya está en marcha y terminará a finales de septiembre, que serán los asociados los que presentarán unas conclusiones y decidirán cómo acabará, y ha sostenido que "no hay previsto ningún congreso en próximos meses".