El PDeCAT no se siente presionado por un posible avance electoral al 14 de abril

Bonvehí pide a Sánchez un giro con la negociación de los PGE: "Hay tiempo hasta el miércoles"

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este lunes que no se sienten presionados ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales el 14 de abril, alegando que no depende de su formación.

"Si el PSOE opta por un Gobierno que respete y aborde el conflicto catalán, estábamos dispuestos a que agotara la legislatura. Si opta por convocar elecciones, no le podemos decir nada. No depende de nosotros, pero no nos sentimos presionados", ha sostenido en rueda de prensa.

Según Bonvehí, el Gobierno "débil" de Sánchez sólo puede tener recorrido si aborda el conflicto entre Catalunya y el resto de España, lo que considera que sería la mejor de las soluciones para el PSOE y para los catalanes.

Pese a recalcar que el PDeCAT está preparado para afrontar cualquier convocatoria electoral, ha admitido que ahora están centrados en las municipales y las europeas, y que un avance de las generales les obligaría a replantear estrategias internas y de funcionamiento del partido.

En su opinión, ni el Gobierno valora esta fecha porque también están centrados en las convocatorias electorales de mayo: "Creo que esta información es una medida de presión para los independentistas" que no ven creíble.

Tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat y asegurar que no se han restablecido hasta el momento, Bonvehí ha reclamado a Sánchez un cambio de opinión en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y le ha recordado que hay tiempo hasta el miércoles, cuando expira el plazo de votación de las enmiendas a la totalidad.

"Estaremos atentos a ver si el PSOE cambia de opinión. Si el PSOE quiere tramitar los PGE deberá cambiar las condiciones que ponía a finales de la semana pasada", ha recalcado el líder del PDeCAT, tras reiterar que, para retirar la enmienda a la totalidad que presentaron, Sánchez debe concretar por escrito las mesas de partidos que reclaman, la figura del relator y el derecho a la autodeterminación.

"PP, Cs Y VOX SALEN DEBILITADOS"

Sobre la manifestación celebrada el domingo en Madrid, Bonvehí considera que fue un error convocarla y que la mayoría de españoles no consideran un motivo para manifestarse que el Gobierno central pueda hablar con otro, como el catalán: "No consiguieron el efecto deseado. Es una equivocación. PP, Cs y Vox salen debilitados".

A la espera de que este martes empiece el juicio a los líderes independentistas encarcelados, ha explicado que, junto con la vicepresidente del PDeCAT, Míriam Nogueras, seguirán desde dentro la primera jornada, y colaborarán en todas las iniciativas que se lleven a cabo.

También ha anunciado que el sábado 23 de febrero celebrarán un convención municipalista, una acto que será el disparo de salida de la precampaña de los comicios de mayo y que servirá para dar a conocer a sus candidatos municipales.