El PDeCAT presentará "el máximo número" de listas a las municipales a falta de acuerdo con Junts

Chacón pide que Sánchez asista a la mesa de diálogo

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha asegurado este lunes que presentarán "el máximo número de candidaturas" a las elecciones municipales de 2023 aunque no cierren un acuerdo con Junts u otros partidos, con los que han mantenido contactos este verano.

"Contactos hay siempre con todas las fuerzas, pero tenemos claro que vamos a presentar el máximo número de candidaturas en Catalunya. Es nuestra prioridad", ha sostenido en rueda de prensa, tras explicar que este miércoles celebrarán una jornada municipalista en la que definirán la estrategia que seguirán así como los alcaldables que concurrirán en estos comicios.

Según Chacón, la voluntad del PDeCAT es seguir adelante con el proyecto de su partido pase lo que pase y dado que "no se adivina la intención de cerrar un acuerdo general" con Junts, tras la negativa a ello expresada por el secretario general de dicho partido, Jordi Sànchez.

Sin embargo, Chacón ha recordado que el exconseller Quim Forn --que pertenece a Junts-- sí defendió este verano que su partido y el PDeCAT llegaran a un acuerdo ante las elecciones municipales.

También ha concretado que el sábado 2 de octubre celebrarán un Consell Nacional, en el que concretarán la reformulación "del espacio de centro integrador, que está necesitado de una fuerza que lo represente en las instituciones", tras los contactos que mantienen con partidos como el PNC, Convergents y Lliures.

"Será necesario que pivotemos este espacio de centro, un centro creíble, integrador y coherente. No este centro que se busca a hurtadillas, mientras se cierren acuerdos con partidos de izquierda, como la CUP", ha destacado.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "por respeto" asista a la reunión junto con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que sea creíble, en sus palabras.

"Cuando hay mesas de diálogo entre dos gobiernos, la no presencia del presidente de la Generalitat significaría mucho, y la no presencia del presidente del Gobierno también. En vez de una mesa de diálogo, sería una mesa técnica de negociación", ha subrayado.

En relación a que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya asegurado que no hay ninguna condición para plantear un referéndum a cortoplazo, Chacón ha apuntado que no debe dar miedo poder votar, y considera que es una cuestión que "no se puede evitar" y que tendrá que resolverse, y que esto es compatible con buscar el fortalecimiento de Catalunya.

"No nos podemos quedar paralizados. Los referéndums no dan miedo, a nosotros no nos dan miedo. Es la mejor de las herramientas en democracia para escuchar la voz de un pueblo", ha zanjado.