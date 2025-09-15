Un peatón muere atropellado en la AP-7 en Fogars de la Selva (Barcelona)

GIRONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha muerto atropellado en la AP-7 en Fogars de la Selva (Barcelona) en sentido sur tras un siniestro viario registrado sobre las 00.34 horas de este lunes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) investiga las causas de un accidente en que los dos ocupantes del turismo han quedado heridos leves y han sido trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona, informan en un comunicado.

A raíz del siniestro, se activaron 10 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 1 dotación de los Bomberos de la Generalitat y 3 ambulancias y el servicio de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación vial, se ha cortado la vía en sentido sur hasta las 3.33 horas, aunque se han realizado desvíos por la salida 10 de la vía.

Con esta víctima, son 103 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.