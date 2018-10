Peralada celebra una noche de ballet con Svetlana Zakharova y estrellas del Teatro Bolshói

Publicado 13/08/2018 4:19:53 CET

El Festival Castell de Peralada de Girona celebrará este lunes una noche de ballet con el espectáculo 'Svetlana Zakharova y las estrellas del Bolshoi' en el auditorio del castillo.

La aclamada primera bailarina del Teatro Bolshói y estrella del ballet del Teatro alla Scala Svetlana Zakharova llevará al festival el espectáculo 'Amore', que se estrenará en España en una única función.

Famosa por su interpretación de los papeles clásicos más importantes, Zakharova también destaca en la coreografía contemporánea; para este espectáculo, la bailarina rusa ha encargado a tres destacados coreógrafos que creen una obra que le permita experimentar al mismo tiempo con lo contemporáneo y lo clásico.

Acompañada por algunas de las estrellas más brillantes del Teatro Bolshói, como Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin o Denis Savin, y también por el coreógrafo y bailarín Patrick de Bana, la noche comienza con 'Francesca da Rímini', de Yuri Possokov, obra sobre la base del poema sinfónico de Piotr Ilich Tchaikovsky, centrada en la historia de los amantes del Infierno de Dante en 'La Divina Comedia'.

Le seguirá 'Rain Before It Falls', de Patrick de Bana, la lucha con uno mismo ante la elección entre la oscuridad y la luz con músicas de Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi y Carlos Quintana-Pina; cerrrará la velada 'Strokes Through The Tail', pieza de Marguerite Donlon al son de la Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.