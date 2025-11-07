Pere Almeda finaliza su etapa al frente del Institut Ramon Llull

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurista Pere Almeda ha finalizado este viernes su etapa como director del Institut Ramon Llull (IRL) al concluir el mandato de cuatro años al frente de esta institución dedicada a la proyección exterior de la cultura catalana.

La junta rectora del IRL, integrada por la Generalitat de Catalunya, el Gobierno balear, el Ayuntamiento de Barcelona y el de Palma, ha agradecido la labor de Almeda y ha destacado el impulso del plan estratégico para la internacionalización de la cultura catalana 2025-2030.

Durante la dirección de Almeda también se han puesto en marcha nuevas líneas de apoyo a la internacionalización de la creación catalana y se ha impulsado el Programa de Residencias Internacionales.

El IRL ha destacado que se ha promovido en su mandato la publicación de antologías de poesía catalana en diversas lenguas europeas y la difusión de la colección 'Clàssics Catalans del Pensament Polític'.

Se prevé convocar en las próximas semanas la junta rectora del IRL para aprobar una nueva dirección.