Pere Aragonès quiere impulsar varios Pactes Nacionals para construir consensos

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que quiere impulsar varios Pactes Nacionals para construir consensos y para impulsar cambios y transformaciones que vayan más allá de una legislatura.

"No me conformo con la mayoría que en este debate de investidura me pueda dar su confianza. Quiero ir más allá. Algunos cambios que queremos impulsar son profundos", ha asegurado el candidato republicano este jueves en el debate de investidura.

Se ha propuesto trabajar para construir consensos políticos y sociales lo más amplios posibles: "Por eso, la nueva Generalitat republicana potenciará gobernar a partir de la buena experiencia de los Pactes Nacionals".

Para Aragonès, estos pactos son una "excelente manera de construir consensos, de identificar y dar forma a las luchas compartidas", y ha pedido textualmente cambiar la dinámica y superar el bloqueo actual.

Ha avisado de que esto exige una intensa labor legislativa: "Y eso nos corresponde y nos implica a todos y cada uno de los que ocupamos un escaño en este hemiciclo", ha dicho dirigiéndose a los diputados.