Pere Gimferrer regresa con el poemario 'Balada'

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poeta Pere Gimferrer publicará este miércoles 'Balada', un poemario de madurez que condensa décadas de búsqueda poética en un único canto, informa la editorial Espasa en un comunicado.

Gimferrer, que cumplió 80 años en junio, ha presentado este martes el libro en un acto en la librería La Central de Barcelona acompañado de la escritora Carme Riera.

Con 'Balada', Gimferrer presenta un poema erudito y torrencial de naturaleza sinfónica, con ocho movimientos que compendian la memoria lúcida del mundo y del lenguaje.

Gimferrer (Barcelona, 1945) ha publicado libros como 'Arde el mar', que fue Premio Nacional de Poesía, 'La muerte en Beverly Hills', 'Amor en vilo', 'Los raros', 'Fortuny', 'L'espai desert', 'El vendaval' y 'Mascarada'.

En 1985 fue elegido y tomó posesión de la plaza de la Real Academia Española vacante por el fallecimiento de Vicente Aleixandre y en 2008 ingresó en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.