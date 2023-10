La periodista Eve Fairbanks ahonda en la Sudáfrica postapartheid en su debut literario

'Els hereus' parte de tres historias personales

La periodista y escritora estadounidense Eve Fairbanks aborda la Sudáfrica postapartheid en su primer libro 'Els hereus' (Edicions del Periscopi en catalán y Península en castellano) a través de la historia de tres personas, sus vidas, opiniones, contradicciones y el amor por su país.

Fairbanks ha explicado este lunes en un encuentro con periodistas que los tres protagonistas del libro, Dipuo, Christo y Malaika, la eligieron a ella y no al revés y que ha estado más de diez años escribiendo sus historias para retratar el país tres décadas después de la segregación racial.

Dipuo, una activista negra que luchó contra el Apartheid y el poder político que lo apuntalaba; su hija Malaika, que nació tras el supuesto final de la segregación, y Christo, uno de los últimos sudafricanos blancos que reclutaron para luchar por el régimen, son los protagonistas que dan forma a 'Els hereus'.

"¿Qué ocurre cuando todos tus sueños, como persona, los has imaginado en un país y de repente te obligan a vivir en un país diferente?", se ha cuestionado la autora sobre cómo el Apartheid cambió las vidas de los dos protagonistas de mayor edad, uno a favor y el otro en contra de la segregación.

Malaika forma parte de la generación que en Sudáfrica se conoce como la de los nacidos libres, gente que no tiene recuerdos del pasado y "en principio no están tocados, son una tabula rasa, en un mundo nuevo, sin trauma", aunque la autora advierte de que no siempre es así.

SUDÁFRICA Y EL HUMOR

Fairbanks y los protagonistas se aproximan al conflicto y a la dureza de las historias a través del humor en algunos momentos del libro, algo que para la autora no es "casualidad" porque, según ella, es algo propio de la cultura sudafricana.

"Si tú eres un supremacista blanco, ¿de verdad te tienes que esforzar tanto por intentar demostrar que los blancos son mejores que el resto? Puedes ir a Mallorca y ver qué hacen los ingleses, es muy sencillo ver cómo de primitivos son los blancos", ha ironizado la autora.

PARALELISMOS

Fairbanks ha hablado de los paralelismos "muy explícitos" que a su parecer tienen Sudáfrica y Estados Unidos, dos país con problemas raciales debido a la segregación, y cómo tanto líderes sudafricanos como estadounidenses han intercambiado ideas y políticas en esta línea, a su parecer a menudo de forma muy negativa.

Ha lamentado la situación actual en Israel, que el sábado declaró el estado de guerra tras un ataque masivo por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde la Franja de Gaza, y ha asegurado que también hay paralelismos con Sudáfrica.

La autora habla de una situación única en ambos territorios: "No puedes buscar lecciones en ningún otro sitio, porque tu situación es tan particular, es muy poco habitual, nadie la entenderá, si no eres tú", ha argumentado.