El periodista Jaume Masdeu, Premi Ernest Udina a la trayectoria europeísta

El periodista Jaume Masdeu - APEC

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista Jaume Masdeu, que fue corresponsal en Bruselas de TV3, Catalunya Ràdio y 'La Vanguardia' y actual redactor jefe de Economía de 'La Vanguardia' en Madrid, ha ganado el Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2026 que concede la Associació de Periodistas Europeus de Catalunya (Apec).

Además, la Apec ha reconocido con una mención honorífica al diario 'Avui' con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, informa este miércoles la asociación en un comunicado.

El jurado del premio ha valorado la "sólida carrera" de Masdeu que comenzó como corresponsal de TV3 en Bruselas entre 1990 y 2004 y siguió su trayectoria en TV3 donde dirigió los servicios informativos y el portal de noticias web 324.cat, en Catalunya Ràdio siendo corresponsal en Bruselas entre 2009 y 2014, y en 'La Vanguardia', donde fue corresponsal en la capital europea entre 2018 y 2021.

La Apec ha destacado el estilo propio de Masdeu, su espíritu periodístico y su capacidad didáctica, así como su capacidad para analizar con rapidez la repercusión europea de cualquier información.

Sobre la mención honorífica, la Apec ha querido reconocer los 50 años de la salida del diario 'Avui' y su "firme compromiso y vocación europeístas" desde un inicio, en un rotativo en el que el propio Ernest Udina escribió como corresponsal en París.

El premio, que cuenta con el apoyo del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la Representación de la CE en Barcelona, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior, el Ayuntamiento de Barcelona y Catalunya Internacional, se entregará en una ceremonia en la capital catalana en noviembre.